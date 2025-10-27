Cuerpo de un hombre con signos de violencia fue hallado en la avenida Simón Bolívar, en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó a las 07:17, sobre el cierre del carril derecho de la av. Simón Bolívar, en el sector de Zambiza por el procedimiento policial.

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años fue hallado, la madrugada de este lunes 26 de octubre del 2025, un costado de la avenida Simón Bolívar, en el sector del redondel de Zámbiza, al norte de Quito.

Según información preliminar de la Policía Nacional, el cuerpo habría sido abandonado en el lugar y el asesinato habría ocurrido en otro lugar. En la av. Simón Bolívar, los agentes hallaron 19 indicios balísticos.

El mayor Daniel Moreno, jefe subrogante del distrito Eugenio Espejo, informó a Primicias que esta arteria vial fue la segunda escena del crimen.

Todo apunta a que la víctima fue asesinada en otro sitio y posteriormente trasladada y abandonada en esa zona de la Simón Bolivar, donde no existen cámaras de seguridad.

Agentes de Criminalística y Dinased realizaron el levantamiento del cadáver y recolectaron indicios para la investigación y determinar las causas de esta muerte violenta.

Las diligencias de la Policía provocaron una fuerte congestión vehicular en la avenida Simón Bolívar, debido al cierre parcial del carril derecho, en sentido norte-sur.