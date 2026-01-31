Ataque armado en night club en el cantón Durán de la provincia del Guayas deja cinco fallecidos

Una cámara de seguridad de un centro nocturno, ubicado en la vía Durán - Tambo, en la provincia del Guayas, captó el ataque a quemarropa de cinco hombres que se encontraban en el interior del lugar.

El ataque sucedió la noche del viernes cuando dos hombres armados que llegaron en una motocicleta y abrieron fuego contra los clientes del night club.

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional cinco personas murieron en el interior del centro producto de los más de 20 disparos de armas de fuego que les propinaron.

El centro nocturno ya había sido blanco de ataques armados, como el ocurrido el 11 de enero de 2025, donde asesinaron a una persona en los exteriores del night club.

Este nuevo hecho violento causó conmoción en uno de los cantones de la provincia del Guayas más afectados por la violencia y que se mantiene en estado de excepción, decretado por el presidente, Daniel Noboa.

El ataque ocurre solo días después de otros ataques armados que dejaron ocho perso

nas fallecidas en Durán y en General Villamil Playas.