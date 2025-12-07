Hallan presos muertos tras un nuevo hecho violento dentro de la cárcel de Machala

Al menos nueve presos fueron hallados muertos en la cárcel de Machala.

Al menos nueve presos fueron hallados muertos al interior de la cárcel de Machala, provincia de El Oro, este domingo 7 de diciembre de 2025. No se reportaron disturbios en el centro penitenciario.

De acuerdo con información preliminar, en la primera planta del centro penitenciario se hallaron a nueve presos muertos, presuntamente por asfixia. Equipos de Policía Nacional acudieron al sitio, pero no se han pronunciado al respecto hasta las 18:10.

Paralelamente, una explosión alertó a las autoridades a pocos metros de la cárcel. Un artefacto detonó en la vía pública, que tuvo que ser acordonada por la Policía Nacional.

Sin embargo, no se registraron personas afectadas ni daños materiales.

El 9 de noviembre del 2025 una riña entre el grupo criminal 'Sao Box' y los 'Los Lobos' terminó con el asesinato de 31 personas privadas de libertad. La mayoría murieron por asfixia y en medio de los disturbios se incineraron colchones y prendas en las celdas.

Luego de eso, 87 presos fueron trasladados al centro penitenciario de Guayaquil. En consecuencia, se reportó la explosión de un dron en la prisión de Machala.