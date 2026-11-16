Ataque armado durante fiesta de cumpleaños en Playas deja tres muertos y seis heridos

Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas durante un ataque armado en una discoteca del cantón Playas, en Guayas.

Tres personas fueron asesinadas y otras seis resultaron heridas durante un ataque armado en una discoteca del cantón General Villamil Playas, provincia de Guayas, el 15 de noviembre de 2026.

Según la Policía Nacional, varios sujetos llegaron en motocicletas y dispararon contra un grupo de personas que celebraba un cumpleaños en la zona VIP del establecimiento.

Los testigos también indicaron que los atacantes realizaron disparos en los exteriores del local. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud de Playas y Guayaquil.

Un policía está entre los fallecidos

Daniel Andrade, jefe de Operaciones del Distrito Playas, confirmó que uno de los tres fallecidos era un miembro activo de la Policía, quien prestaba servicio en Babahoyo, provincia de Los Ríos.

El oficial indicó que algunas de las víctimas registraban antecedentes penales, mientras que otras no.

Durante las diligencias, los agentes de Criminalística recogieron indicios balísticos para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar las armas utilizadas.

La discoteca ya había sido clausurada anteriormente

Tras el hecho violento, las autoridades dispusieron nuevamente la clausura del establecimiento.

Andrade explicó que, según los registros policiales, el local ya había recibido multas, clausuras y suspensiones de funcionamiento.

El jefe policial señaló que el establecimiento contaba con un permiso otorgado por el sector turístico, situación que, según explicó, dificultaba los controles relacionados con sus horarios de atención.

La Policía mantiene operativos en el cantón para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el motivo del ataque.