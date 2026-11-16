Ola de frío ártico afecta a más de 270 millones de personas en Estados Unidos

Una masa de aire polar procedente de Canadá provocó un fuerte descenso de las temperaturas en más de 30 estados de Estados Unidos.

Una intensa masa de aire polar proveniente de Canadá provocó temperaturas inferiores a las habituales en gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre de 2026.

Según el centro de pronósticos de FOX Weather, más de 270 millones de personas estuvieron expuestas a temperaturas por debajo del promedio, mientras que las condiciones de heladas y congelamiento alcanzaron a más de 30 estados ubicados al este de las Montañas Rocosas.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) confirmó el ingreso de aire polar a través del centro y este del país, con algunas de las temperaturas más bajas registradas en lo que va de la temporada.

¿Qué estados registraron las temperaturas más bajas?

La llegada del frente frío provocó las primeras heladas de la temporada en sectores del Medio Oeste y los valles de los ríos Misisipi y Tennessee.

Entre las ciudades afectadas se encuentran:

Chicago y Detroit: registraron temperaturas cercanas al punto de congelación, de 0 °C

Omaha y Kansas City: experimentaron sus primeras heladas intensas, con temperaturas de entre -4 °C y -2 °C

Atlanta y otras ciudades del sureste: registraron un descenso considerable después de varios días de temperaturas cálidas

En seis estados del sur y sureste, más de 30 millones de personas estuvieron bajo alertas por frío durante el sábado 14 de noviembre.

El frío llegó hasta Florida

Uno de los efectos más llamativos fue el descenso de las temperaturas en Florida, un estado conocido por su clima cálido.

En el norte de Florida se registraron valores aproximados de entre 3 °C y 6 °C, mientras que en sectores del centro del estado los termómetros descendieron hasta unos 7 °C y 9 °C.

Sin embargo, las temperaturas bajo cero se concentraron principalmente en estados más al norte. En Florida, el principal impacto fue la llegada de aire inusualmente frío y la posibilidad de escarcha en determinadas zonas.

¿Por qué llegó una masa de aire tan fría?

El fenómeno ocurrió debido a una alteración en la corriente en chorro, un sistema de vientos de gran velocidad que influye en el desplazamiento de las masas de aire.

Su configuración permitió que aire frío de Canadá avanzara hacia el sur, después del paso de un sistema de tormentas por el noreste estadounidense.

Los meteorólogos también señalaron que el otoño había registrado temperaturas inusualmente cálidas en varias regiones, por lo que las primeras heladas llegaron más tarde de lo habitual.

De acuerdo con los pronósticos, el episodio de frío será temporal y se espera una recuperación gradual de las temperaturas durante esta semana.