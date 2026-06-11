Policías usaban patrullero para dar seguridad a miembro de Sao Box, en El Oro

Tres policías fueron detenidos mientras daban seguridad a un supuesto miembro de una banda delincuencial.

Tres policías fueron detenidos junto a uno de los cabecillas del grupo delictivo 'Sao Box', en un operativo realizado la noche de este miércoles 10 de junio de 2026 en El Oro.

La Policía Nacional realizó un operativo en el que fue detenido el tercero al mando del grupo de delincuencia organizada 'Sao Box', alias Sampayo.

Las autoridades hallaron un arma larga y varios celulares en poder de los aprehendidos.

Alias Sampayo operaba en la parroquia Puerto Bolívar, según indicó la Policía Nacional.

El operativo se dio tras la interceptación de un vehículo en el que se movilizaban varias armas de fuego y municiones.

La institución aseguró que los agentes policiales presuntamente prestaban seguridad a alias Sampayo utilizando un patrullero de la Policía Nacional.

En la intervención de las autoridades se decomisaron dos vehículos.

La respuesta de la Comandancia de El Oro ante el caso

De acuerdo con Renato González, comandante de El Oro, en un domicilio se realizó la venta de un fusil calibre 762, entregado a los policías y alias Sampayo a bordo del patrullero.

Los policías reportaron que se encontraban en un supuesto traslado de valores desde Puerto Bolívar, "situación que es completamente falsa", agregó González.

"Estas inconductas de estos malos servidores policiales serán combatidas con la frontalidad y con la contundencia que este caso amerita", finalizó el comandante.