Un menor de dos años falleció en un ataque armado durante un cumpleaños en Portoviejo

Otro hecho violento se registró en Manabí. La noche del martes 28 de octubre de 2025, cerca de las 20:00, en la urbanización San Alejo, en Portoviejo (Manabí), hubo un ataque armado. El violento ataque dejó dos personas fallecidas, entre ellas un menor de dos años. Un herido fue ingresado a una casa de salud.

Según la información policial preliminar, dos individuos en moto llegaron hasta la vivienda donde se celebraba un cumpleaños. Abrieron fuego contra los presentes antes de huir del lugar.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el atentado ocurrió alrededor de las 20:00. Los sospechosos abrieron fuego de manera directa contra el grupo de personas reunidas en el inmueble.

Las balas impactaron a tres personas, dos adultos y un niño de dos años. Una de las víctimas murió en el sitio, mientras que los otros dos heridos fueron trasladados de inmediato a una casa de salud.

A pesar de los esfuerzos, el menor falleció minutos después. El personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y de Criminalística acudió a la escena del ataque armado para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios.

Durante la inspección se encontraron varios casquillos de arma de fuego. El lugar quedó acordonado mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan posibles vínculos del ataque armado con hechos delictivos previos en la zona.

Manabí continúa registrando un aumento en los hechos violentos. La noche de ayer se reportó un ataque armado en un billar donde perdieron la vida cuatro personas.