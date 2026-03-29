Seis muertos y dos heridos tras un ataque armado en un billar de Quinsaloma

Un ataque armado dejó seis personas muertas en el interior de un billar en Quinsaloma, Los Ríos.

Un ataque armado dejó seis personas muertas y dos heridas en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos, la noche del sábado 28 de marzo del 2026. El hecho violento ocurrió en una sala de billar del recinto La Fortuna.

Se conoce que hombres armados irrumpieron en el sitio de forma violenta y abrieron fuego a quemarropa en contra de las personas que se encontraban en el sitio.

Según reportes preliminares, el objetivo del ataque era el dueño del local. Sin embargo, al constatar que no se encontraba en el sitio empezaron a disparar a los presentes. La Policía confirmó que las víctimas mortales no registraban antecedentes penales.

Los fallecidos fueron identificados como Yadira García Cabrera, Julio Herrera Baños, Willian Herrera Santillán, Pedro Baños Toapanta, Aníbal Tapia Vera, Pedro Barrios Mestanza, todos con edades de entre 33 a 70 años. Además, durante la balacera, otras dos personas resultaron heridas.

Personal de Criminalística acudió al lugar para recabar indicios sobre este crimen. En total se recolectaron más de 70 indicios balísticos.