Policía destruye un inmueble en Yaguachi en el décimo tercer día de toque de queda

Personal de la Policía Nacional realizó operativos de control en las provincias en las que está vigente el toque de queda.

La madrugada de este sábado 28 de marzo del 2026, el décimo tercer día con toque de queda en Ecuador, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas destruyeron un inmueble ubicado en el cantón Yaguachi, provincia de Guayas.

Según información de las autoridades, el inmueble se utilizaba para cometer actividades delictivas, por lo que fue intervenido.

Durante la jornada se aprehendió a 65 personas por incumplir la restricción de movilidad y por delitos conexos, informó la Policía en su cuenta de X. 23 en la ciudad de Guayaquil, 23 en Los Ríos, 9 en la provincia del Guayas, 6 en Santo Domingo de los Tsáchilas, 4 en El Oro.

El toque de queda rige desde el 15 de marzo en Los Ríos, Guayas, El Oro y Santo Domingo. En el marco de las intervenciones para combatir a las economías criminales, unidades policiales ejecutaron un operativo que permitió, a la altura de Trinipuerto, en Guayaquil, localizar e interceptar a un vehículo presuntamente involucrado en el robo a un local comercial en el sector de Martha de Roldós.