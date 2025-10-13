SNAI confirma la fuga de ocho adolescentes infractores de un centro en Guayaquil

La fuga de los ocho adolescentes ocurrió la noche del domingo 12 de octubre del 2025.

Ocho menores se fugaron del Centro de Adolescentes Infractores (CAI) de Guayaquil, según confirmó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) este lunes 13 de octubre del 2025.

La fuga ocurrió la noche del domingo 12 de octubre. Por este caso hay seis personas detenidas, indicó el SNAI: cinco agentes penitenciarios y un inspector fueron procesados y en las próximas horas la Fiscalía General del Estado formulará cargos.

Mientras tanto, la Policía Nacional realiza investigaciones para determinar cómo ocurrió la fuga. Versiones extraoficiales indican que seis de los evasores se habrían subido en un vehículo blanco que los esperaba en los exteriores y otros se fueron corriendo con rumbo desconocido.

"Actualmente, están tomando todas las acciones necesarias para dar con el paradero de los adolescentes evadidos y esclarecer a fondo lo ocurrido", detalló el SNAI.

Las autoridades activaron los protocolos para localizar a los jóvenes y garantizar su retorno al sistema, tomando las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan.

Este caso se registra en medio del incremento de aprehensiones de adolescentes vinculados con bandas criminales en Ecuador.