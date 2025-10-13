Esto se sabe del ataque armado que dejó seis muertos y heridos en el suburbio de Guayaquil

Imagen referencial de un procedimiento realizado por la Policía Nacional en un barrio de Guayaquil.

Un ataque armado se registró en las calles 22 y Cristóbal Colón, en el suburbio de Guayaquil, pasadas las 23:00 del domingo 12 de octubre del 2025. Seis personas fallecieron y más de una decena resultaron heridas, informó la Policía Nacional.

El hecho violento se registró cuando los moradores del lugar celebraban las fiestas de Independencia de Guayaquil con un campeonato de fútbol. En el sitio había niños y personas adultas mayores. Según la Policía Nacional, en el sitio había más de 150 personas.

Hombres armados llegaron al lugar en carros y motocicletas y abrieron fuego a quemarropa contra las personas. Seis personas murieron por el ataque, mientras que los vecinos trasladaron a los heridos a distintas casas de salud. Solo dos de las víctimas han sido identificadas y no registran antecedentes penales.

Hasta la mañana de este lunes 13 de octubre del 2025, en el barrio hay casquillos de balas, restos de sangre e incluso balas incrustadas en las paredes de algunas viviendas y locales comerciales aledaños a donde ocurrió el ataque.

Los atacantes salieron del lugar inmediatamente y huyeron. La Policía realiza tareas de investigación para determinar las causas y los responsables. En el sitio se recogieron 47 restos de bala calibre nueve milímetros y 38 casquillos de fusil.

La principal hipótesis del ataque es la disputa entre bandas delictivas que operan en esa zona del suroeste de la ciudad.