Clausuran tienda en Quito por vender 120 animales silvestres de forma ilegal 

Un operativo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) terminó con la clausura de un establecimiento ubicado en un centro comercial del norte de Quito, donde las autoridades encontraron alrededor de 120 animales silvestres que eran comercializados de forma irregular. El local, además, operaba sin los permisos municipales correspondientes.

¿Qué encontraron las autoridades?

Durante la inspección encontraron especies cuya comercialización está prohibida en Ecuador, entre ellas ajolotes, ranas albinas y cangrejos violinistas. Tras el hallazgo, el Ministerio del Ambiente intervino para rescatarlos y llevarlos a un centro especializado, donde recibieron atención veterinaria y permanecerán bajo custodia.

El responsable fue aprehendido

La AMC informó que el propietario o responsable del establecimiento fue aprehendido por la presunta tenencia ilegal de vida silvestre. Además, se inició un proceso administrativo que podría derivar en una multa superior a USD 3 800, sin perjuicio de las investigaciones penales que continúan. Según la normativa vigente, este delito puede ser sancionado con hasta tres años de prisión.

¿Es legal vender animales silvestres?

En Ecuador, la compra, venta, captura, transporte y tenencia de fauna silvestre está regulada por la legislación ambiental y, en muchos casos, constituye un delito. Las autoridades recuerdan que extraer animales de su hábitat pone en riesgo la conservación de las especies y fomenta el tráfico ilegal de fauna.

Los controles continuarán

La AMC señaló que este tipo de operativos busca frenar el comercio ilegal de animales y verificar que los establecimientos cumplan con la normativa. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de venta o tenencia irregular de fauna silvestre y evitar la compra de estos ejemplares, ya que esta práctica alimenta las redes de tráfico de especies.