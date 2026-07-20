Bala perdida mata a hombre en el suburbio de Guayaquil

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Un hombre de 41 años murió el 19 de julio tras ser alcanzado por una bala perdida durante un ataque armado registrado en el suburbio de Guayaquil.

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima no era el blanco de los sicarios, sino que quedó atrapada en medio de una persecución a tiros.

De acuerdo con la información preliminar, el fallecido permanecía sentado junto a su hermana, quien tiene ocho meses de embarazo, en los exteriores de su vivienda.

Según testigos, un hombre corría por la zona mientras era perseguido por varios individuos armados que disparaban en repetidas ocasiones.

Autoridades investigan el hecho

Al percatarse la víctima y su hermana intentaron ingresar a la vivienda para protegerse. Sin embargo, uno de los proyectiles atravesó la puerta metálica de la casa e impactó al hombre.

Familiares trasladaron al herido a una casa de salud, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Moradores del sector indicaron que durante el ataque se escucharon más de diez detonaciones, lo que generó momentos de pánico entre los vecinos.

El crimen se suma a la cadena de hechos violentos registrados en Guayaquil, donde las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las motivaciones del ataque y dar con el paradero de los autores del asesinato.