Ataque armado en coliseo de ecuavóley dejó dos muertos y un herido en Portoviejo

Sicarios irrumpen en coliseo de ecuavóley y matan a dos personas en Portoviejo

Un nuevo hecho violento sacudió a la parroquia Colón, en el cantón Portoviejo. Un ataque armado registrado la noche del domingo 19 de julio de 2026 en un coliseo de ecuavóley dejó dos personas fallecidas y una herida.

El ataque ocurrió en el sitio El Cady, en la parroquia rural Colón, donde varias personas se encontraban reunidas en un coliseo de ecuavóley.

Según testigos del sector, un grupo de amigos permanecía en el lugar cuando hombres armados ingresaron y abrieron fuego contra ellos.

Como consecuencia del ataque, dos personas murieron en el sitio, mientras que una tercera resultó herida.

Habitantes del sector auxiliaron al afectado y lo trasladaron en un vehículo particular hasta una casa de salud. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni el estado de salud del sobreviviente.

Policía y Fuerzas Armadas desplegaron un operativo

Tras la alerta, efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas llegaron al lugar para acordonar la escena y controlar el ingreso al coliseo.

Decenas de personas se concentraron en los alrededores, por lo que los uniformados restringieron el acceso y únicamente permitieron el ingreso de algunos familiares para el proceso de identificación.

Criminalística recopila evidencias

Personal de Criminalística realizó el levantamiento de indicios y ejecutó las primeras diligencias investigativas.

Luego del peritaje, los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense, donde se practicarán las autopsias de ley.

Hechos violentos en Portoviejo

Este caso se suma a otros episodios violentos registrados en los últimos días en el cantón. En la misma parroquia Colón, un ataque armado en el sector Los Ángeles dejó una persona fallecida y dos heridas.

Además, en San Plácido, fue asesinado un enfermero de 39 años en los exteriores de un local comercial.

La provincia de Manabí también ha registrado otros hechos de violencia en fechas recientes, entre ellos un ataque contra agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador en la vía Portoviejo-Rocafuerte.