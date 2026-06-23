Modelo colombiana hallada muerta en una maleta en apartamento de Bogotá

Una modelo fue hallada muerta en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

Una modelo de 37 años fue hallada muerta dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, en Colombia, el lunes 22 de junio de 2026.

Las autoridades colombianas levantaron el cadáver que fue abandonado en una maleta dentro de la bañera y con la llave de agua abierta.

El personal de limpieza la halló luego de golpear la puerta para ingresar tras el fin de la reserva del inmueble. Nadie contestó al llamado y la persona encargada ingresó.

Allí, en la exclusiva zona de Chapinero, se encontró la maleta bajo la llave de agua abierta dentro de la ducha.

Autoridades buscan a extranjeros presuntamente involucrados en el caso

La víctima fue identificada como Natalia Villalba Angarita, una mujer oriunda de Cúcuta, quien habría ingresado al apartamento el 3 de junio junto a un hombre estadounidense.

Villalba renovó su estadía del 7 al 21 de junio. En ese tiempo se registró el ingreso de un ciudadano británico que no ha sido identificado.

Videos del edificio muestran al hombre llevando sábanas a la zona de la lavandería.

Según los medios colombianos, las autoridades buscan a los dos hombres extranjeros para esclarecer los hechos.

Antecedentes de crímenes similares en Bogotá

El caso de Villalba ha conmocionado a Colombia y recuerda un crimen similiar, ocurrido en 2023 también en Bogotá.

En ese caso la DJ Valentina Trespalacios fue hallada muerta y su cuerpo fue ocultado en una maleta y abandonado en un contenedor de basura.

Un estadounidense fue condenado a 42 años por el femicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios.