Cadáver embalado y un panfleto con advertencias hallados en la vía Cuenca – Azogues

Un cuerpo embalado y con mensajes escritos en cartón fueron hallados en Azogues.

La Policía Nacional informó este lunes 29 de septiembre del 2025 el hallazgo de un cadáver embalado hallado entre la maleza, junto a la vía Cuenca – Azogues, en la zona Bellavista, en Azogues. Junto al cuerpo se dejaron dos panfletos con un mensaje: 'Prohibido robar en la ciudad de Azogues – Cuenca'.

Jaime Herrera, teniente coronel y jefe subrogante de la Subzona Cañar Nº 3, explicó que la alerta por la presencia del cadáver el Servicio Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911 fue alertado sobre la presencia del cadáver.

Una vez que se confirmó la presencia del cadáver, la Policía Judicial (PJ) y agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) llegaron al lugar para trabajar en el levantamiento del cadáver.

El cadáver fue llevado hasta la morgue del hospital Homero Castanier para las investigaciones y la respectiva autopsia. Previo a esto, se tomarán las huellas dactilares para identificarlo y tratar de tener pistas de quién es la persona que fue asesinada.

“Presumimos que aprovecharon las horas de la madrugada; posiblemente, un vehículo tipo camioneta dejó estas partes humanas en el lugar…”, informó el oficial de la Policía Nacional.