Caen cinco personas que enviaban cocaína a USA y Europa mediante encomiendas courier.

Un total de cinco personas fueron detenidas este jueves 27 de agosto durante un operativo ejecutado en Guayas, Manabí y Pichincha.

Los sospechosos integrarían una red dedicada al tráfico internacional de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

La intervención, denominada "Encuentro 119–Columbus", fue liderada por la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos (UIP ) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado .

Envío de cocaína mediante encomiendas

Según el Ministerio del Interior, la investigación duró aproximadamente un año para determinar la modalidad estratégica de envío que utilizaba esta red.

La banda criminal camuflaba los cargamentos de sustancia ilícita a través de empresas de encomiendas courier.

Los cinco detenidos cumplían funciones clave en la organización, a incluir trabajos de planificación, logística, transporte y seguridad dentro de la estructura.

Evidencias e indicios

Durante la operación se ejecutaron cuatro allanamientos en simultáneo dentro de las tres provincias.

Como resultado, los uniformados decomisaron más de 1,8 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo.

Entre los indicios recopilados figuran USD 35.125 en efectivo, un arma de fuego, un vehículo y cinco terminales móviles que servirán para las pericias correspondientes.