Etapa 6 de La Vuelta a España: el 'sterrato' en El Bartolo sacude la carrera camino a Castellón

Ciclistas compiten durante la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026, una carrera de 104,8 km entre Andorra la Vella y Andorra la Vella, el 25 de agosto de 2026.

La sexta etapa de La Vuelta a España 2026 promete marcar un punto de inflexión temprano en la lucha por la camiseta roja. Con un trazado de media montaña de 177,5 kilómetros entre Alcossebre y Castelló de la Plana, la jornada propone un perfil engañoso y rompepiernas con más de 3.000 metros de desnivel acumulado.

La mezcla de terreno áspero, constantes subidas y el desgaste acumulado de los días previos convertirá este parcial en una verdadera prueba de fuego para la estructura de los equipos favoritos.

El pelotón comenzará a medir sus fuerzas desde los primeros compases, abriendo el abanico de ataques para conformar una fuga de mucho nivel en el Puerto de La Serratella (2.ª categoría, 14 km al 3,8%).

Tras superar este primer filtro, la carrera enlazará sin descanso con el Coll de la Bandereta (3.ª categoría, 4,6 km al 6,7%), donde la intensidad del ritmo mantendrá bajo estrecha vigilancia a los corredores mejor ubicados en la clasificación general.

El terreno intermedio mantendrá un ritmo frenético antes de adentrarse en la vertiente decisiva del recorrido. La subida al Alto del Desierto de las Palmas (2.ª categoría, 7,6 km al 4,9%) servirá como la antesala idónea para desorganizar al pelotón y reducir el grupo a los hombres más en forma del día, justo antes de afrontar el obstáculo más temido y novedoso de la etapa.

El punto cumbre del día llegará en el ascenso a El Bartolo (1.ª categoría), coronado a solo 20,7 kilómetros de la línea de meta. Esta ascensión no solo destaca por sus rampas exigentes, sino por la inclusión inédita de un tramo de 1,9 kilómetros de sterrato (tierra).

Este segmento sin asfaltar obligará a los líderes a desplegar la máxima pericia técnica y el máximo control de tracción para evitar pinchazos o caídas inoportunas que puedan desmantelar sus opciones en la carrera.

Tras superar la superficie de tierra y coronar el puerto, los ciclistas se lanzarán en un descenso sumamente técnico de 11 kilómetros hacia la plana castellonense.

Los márgenes de error serán mínimos, pues cualquier corte en la cima exigirá una persecución desbocada en el tramo llano final que conduce a las calles de Castelló de la Plana, favoreciendo tanto a los descendadores más audaces como a los rodadores con piernas para culminar un ataque lejano.

En definitiva, la sexta jornada reúne todos los ingredientes para ofrecer un espectáculo impredecible en la provincia de Castellón. Ya sea mediante una emboscada ejecutada por los jefes de filas que busquen arañar segundos valiosos en el sterrato, o a través de la coronación exitosa de una fuga de perfil aventurero, la meta en Castelló consagrará a un vencedor de enorme categoría y reordenará la zona noble de la clasificación general.