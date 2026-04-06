Cifras de detenidos y atención de emergencias durante Semana Santa

Cifras de detenidos durante el feriado de Semana Santa

Durante el feriado de Semana Santa, la Policía realizó 5 023 operativos en todo Ecuador entre el jueves 2 de abril y la mañana del lunes 6 de abril de 2026.

El objetivo fue evitar delitos, controlar el tránsito y mantener la seguridad en los lugares con mayor presencia de turistas.

Para estos controles se movilizaron más de 57 000 policías en diferentes provincias del país, especialmente en carreteras, playas, ciudades y sitios turísticos.

De ese total, 1 920 uniformados se dedicaron exclusivamente a los controles de tránsito.

Detenidos y personas con órdenes de captura

Como resultado de los operativos, 42 personas fueron detenidas por diferentes delitos. Entre ellas, 9 tenían órdenes de captura pendientes.

En total, durante los controles generales se registró la aprehensión de 645 personas por diferentes infracciones.

Vehículos recuperados y retenidos

Los operativos también permitieron recuperar 61 vehículos y 75 motocicletas reportados como robados.

Además, las autoridades retuvieron 195 vehículos y 451 motocicletas para investigaciones o verificación de documentos.

Drogas y armas fuera de circulación

Uno de los resultados más relevantes fue el decomiso de más de una tonelada de droga durante los controles realizados en diferentes puntos del país.

También se retiraron de circulación 426 armas blancas y 97 armas de fuego, como parte de los operativos de control.

La tecnología también fue parte de los controles

Durante el feriado también se utilizó un sistema de códigos QR que permitió a los ciudadanos reportar delitos de forma rápida.

A través de esta herramienta se podían alertar casos como extorsión, secuestros, tráfico de drogas, personas desaparecidas y otros delitos graves.

Controles en playas, iglesias y carreteras

La vigilancia se concentró en lugares de alta concurrencia como playas, balnearios, iglesias, terminales, parques, cementerios y ferias.

También hubo presencia policial en rutas de montaña y senderos turísticos muy visitados durante el feriado.

Cruz Roja también desplegó ayuda

La Cruz Roja Ecuatoriana también activó su propio operativo entre el 2 y el 5 de abril con 870 voluntarios y técnicos.

Este equipo contó con 41 ambulancias, 44 vehículos de apoyo y 230 puestos de atención ubicados en puntos estratégicos.

Más de 170 emergencias atendidas

Durante estos días se registraron 174 atenciones a nivel nacional, principalmente por emergencias médicas.

Entre los casos atendidos hubo 126 emergencias de salud, 21 casos por caídas o lesiones y 16 accidentes de tránsito.

Las provincias con más emergencias

Las provincias con más atenciones fueron Santa Elena con 58 casos, Pichincha con 45 y Guayas con 26.

Esto se explica por la gran cantidad de personas que viajaron a destinos turísticos o participaron en actividades religiosas.

Según el reporte, el 52% de las personas atendidas fueron mujeres y el 47% hombres.

Además, la mayoría de emergencias ocurrió en personas entre 50 y 69 años, un dato que servirá para reforzar la prevención en futuros feriados.

Las autoridades destacaron que estos operativos buscan reducir riesgos y mejorar la respuesta ante emergencias en fechas de alta movilidad.