Capturan en Guayaquil a alias ‘Churrón’, aliado de ‘Fito’ en Los Choneros

Alias 'Churrón' fue detenido en una operación militar en Guayaquil.

Francisco Manuel Bermúdez Cagua, conocido como alias ‘Churrón’ y señalado como uno de los principales cabecillas de Los Choneros, fue capturado la noche del 2 de julio.

El cabecilla, considerado lugarteniente de José Adolfo Macías, alias 'Fito', fue aprehendido durante un operativo del Ejército ecuatoriano en Guayaquil

Snai trasladó a 33 cabecillas a la Cárcel del Encuentro

Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, la operación se ejecutó con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

El funcionario aseguró que alias ‘Churrón’ habría asumido la coordinación de la organización criminal a escala nacional tras la captura y extradición de 'Fito'.

Alias 'Churrón' es requerido por la justicia de Estados Unidos, país que lo acusa de conspirar para importar y distribuir cocaína, así como de poseer armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico.

Por esa razón, las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura. Asimismo, sobre él pesaba una notificación roja de Interpol.

Loffredo adelantó que el detenido probablemente permanezca de manera temporal en la Cárcel del Encuentro, antes de iniciar el proceso para ser trasladado a Estados Unidos.