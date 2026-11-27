Centrales termoeléctricas de la Costa aportan nueva capacidad de generación al Sistema Nacional Interconectado este viernes 27 de noviembre de 2026.

El sistema eléctrico ecuatoriano incorporó 30 megavatios (MW) adicionales de generación termoeléctrica y mantiene en marcha trabajos para sumar otros 110 MW en las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí.

Según informó la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) este viernes 27 de noviembre de 2026, el plan apunta a ampliar la oferta disponible para hogares, comercios e industrias.

Esto mediante la recuperación y entrada en operación de bloques térmicos en la región Costa.

¿De dónde provienen los 30 MW ya operativos?

De acuerdo con el informe oficial, la potencia que ya se encuentra inyectando energía al sistema se divide en dos instalaciones:

Manabí: 15 MW correspondientes a nueva generación incorporada en la central térmica Jaramijó .

15 MW correspondientes a nueva generación incorporada en la central térmica . Guayaquil: 15 MW obtenidos tras la recuperación de una unidad en la central termoeléctrica Aníbal Santos .

Avance de los 110 MW pendientes

De forma paralela, Celec EP detalló el estado de los proyectos que permitirán completar el bloque total de140 MW previstos en esta fase:

Guayaquil (50 MW): Registra un avance del 95 % y ya se ejecutan pruebas de funcionamiento.

Registra un avance del y ya se ejecutan pruebas de funcionamiento. Santa Elena (45 MW): Presenta un progreso del 94 % .

Manabí (15 MW): Inicio de la ejecución del contrato para la central térmica Miraflores .

Con estas intervenciones, el sector eléctrico busca reforzar la continuidad del suministro y reducir los riesgos operativos en la red nacional.