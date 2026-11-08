15 cuerpos hídricos están desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos monitorea 15 desbordamientos de ríos y esteros en Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó un total de 15 desbordamientos de ríos y esteros a nivel nacional, con corte a las 07:00 de este domingo 8 de noviembre de 2026

Las afectaciones se concentran en las provincias del Litoral: Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

La provincia del Guayas registra la mayoría de los eventos, con 10 cuerpos hídricos desbordados:

Daule (parroquia Laurel): Estero El Cañal, Río Pula y Río Jaboncillo.

Estero El Cañal, Río Pula y Río Jaboncillo. Naranjal (parroquia Taura): Río Jaguas en el recinto Jaime Roldós .

Balzar: Estero Perinao en la cabecera cantonal .

Santa Lucía: Río Pula en el recinto La Judith .

Pedro Carbo: Río Canaan en el recinto Pasaje .

Juján (Alfredo Baquerizo Moreno): Río Amarillo en la vía Juján-Simón Bolívar y Estero Ñauza .

Lomas de Sargentillo: Estero Loco .

En la provincia de Los Ríos se reportan dos fuentes hídricas desbordadas:

Babahoyo (parroquia Febres Cordero): Río Chilintomo en el sector Las Cañitas.

Río Chilintomo en el sector Las Cañitas. Urdaneta (parroquia Ricaurte): Río Catarama a la altura de Santa Clara 2 .

En Santa Elena, los desbordamientos afectan a tres ríos de la parroquia Colonche:

Río California en la comuna La Ponga.

en la comuna La Ponga. Río Salanguillo en la comuna Salanguillo .

Río Javita en las comunas Ceibitos y San Marcos .

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones en los recintos y zonas vulnerables