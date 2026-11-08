15 cuerpos hídricos están desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena
La Secretaría de Gestión de Riesgos emitió el reporte con corte a las 07:00 de este domingo; Guayas registra 10 de los 15 desbordamientos reportados en la Costa ecuatoriana.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos monitorea 15 desbordamientos de ríos y esteros en Guayas, Los Ríos y Santa Elena.
ECU 911
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Actualizado:
08 nov 2026 - 11:46
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó un total de 15 desbordamientos de ríos y esteros a nivel nacional, con corte a las 07:00 de este domingo 8 de noviembre de 2026
Las afectaciones se concentran en las provincias del Litoral: Guayas, Los Ríos y Santa Elena.
La provincia del Guayas registra la mayoría de los eventos, con 10 cuerpos hídricos desbordados:
- Daule (parroquia Laurel): Estero El Cañal, Río Pula y Río Jaboncillo.
- Naranjal (parroquia Taura): Río Jaguas en el recinto Jaime Roldós.
- Balzar: Estero Perinao en la cabecera cantonal.
- Santa Lucía: Río Pula en el recinto La Judith.
- Pedro Carbo: Río Canaan en el recinto Pasaje.
- Juján (Alfredo Baquerizo Moreno): Río Amarillo en la vía Juján-Simón Bolívar y Estero Ñauza.
- Lomas de Sargentillo: Estero Loco.
En la provincia de Los Ríos se reportan dos fuentes hídricas desbordadas:
- Babahoyo (parroquia Febres Cordero): Río Chilintomo en el sector Las Cañitas.
- Urdaneta (parroquia Ricaurte): Río Catarama a la altura de Santa Clara 2.
En Santa Elena, los desbordamientos afectan a tres ríos de la parroquia Colonche:
- Río California en la comuna La Ponga.
- Río Salanguillo en la comuna Salanguillo.
- Río Javita en las comunas Ceibitos y San Marcos.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones en los recintos y zonas vulnerables
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