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Ecuador

15 cuerpos hídricos están desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena

La Secretaría de Gestión de Riesgos emitió el reporte con corte a las 07:00 de este domingo; Guayas registra 10 de los 15 desbordamientos reportados en la Costa ecuatoriana.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos monitorea 15 desbordamientos de ríos y esteros en Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

ECU 911

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

08 nov 2026 - 11:46

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó un total de 15 desbordamientos de ríos y esteros a nivel nacional, con corte a las 07:00 de este domingo 8 de noviembre de 2026

Las afectaciones se concentran en las provincias del Litoral: Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

La provincia del Guayas registra la mayoría de los eventos, con 10 cuerpos hídricos desbordados:

  • Daule (parroquia Laurel): Estero El Cañal, Río Pula y Río Jaboncillo.
  • Naranjal (parroquia Taura): Río Jaguas en el recinto Jaime Roldós.
  • Balzar: Estero Perinao en la cabecera cantonal.
  • Santa Lucía: Río Pula en el recinto La Judith.
  • Pedro Carbo: Río Canaan en el recinto Pasaje.
  • Juján (Alfredo Baquerizo Moreno): Río Amarillo en la vía Juján-Simón Bolívar y Estero Ñauza.
  • Lomas de Sargentillo: Estero Loco.

En la provincia de Los Ríos se reportan dos fuentes hídricas desbordadas:

  • Babahoyo (parroquia Febres Cordero): Río Chilintomo en el sector Las Cañitas.
  • Urdaneta (parroquia Ricaurte): Río Catarama a la altura de Santa Clara 2.

En Santa Elena, los desbordamientos afectan a tres ríos de la parroquia Colonche:

  • Río California en la comuna La Ponga.
  • Río Salanguillo en la comuna Salanguillo.
  • Río Javita en las comunas Ceibitos y San Marcos.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones en los recintos y zonas vulnerables

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