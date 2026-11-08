¡EN VIVO! Macará vs. U. Católica: Duelo decisivo en el estadio Bellavista por la LigaPro

Macara se enfrenta a la Católica por la fecha 25 del Campeonato Nacional LigaPro

El estadio Bellavista de Ambato se prepara para albergar un choque electrizante entre Macará y Universidad Católica por una nueva jornada de la LigaPro. Ambos conjuntos se citan en la capital tungurahuelense con el objetivo claro de sumar de a tres en un tramo determinante del campeonato nacional.

La expectativa en la fanaticada ambateña es alta ante la visita de un rival que tradicionalmente propone partidos abiertos y de intensidad física.

El conjunto celeste, comandado en el terreno de juego con el respaldo de su afición local, busca consolidar la fortaleza de su localía en la altura ambateña.

Tras semanas de intenso trabajo táctico, el cuerpo técnico ha puesto énfasis en corregir las falencias defensivas y afinar la contundencia en los últimos metros del campo. Para Macará, dejar escapar puntos en casa no es una opción si aspira a consolidarse en los puestos de privilegio de la tabla de posiciones.

Por su parte, Universidad Católica llega a la urbe ambateña con la consigna de plasmar su habitual propuesta de posesión y transiciones rápidas en ataque.

El cuadro camaratta ha demostrado ser un visitante incómodo para cualquier rival de la serie de privilegio, valiéndose de la velocidad de sus extremos y la efectividad de sus referentes de área.

La consigna del estratega visitante pasa por adueñarse de la pelota desde los primeros minutos y neutralizar los circuitos de juego del equipo local.

El historial reciente entre ambos clubes anticipa un trámite parejo y de constante ida y vuelta en la cancha del Bellavista. Las estadísticas reflejan choques cerrados marcados por la fricción en el medio campo y definidos por detalles puntuales en las áreas.

La paridad táctica obligará a los entrenadores a mover sus piezas con inteligencia a lo largo de los noventa minutos, aprovechando las variantes desde el banquillo de suplentes según las exigencias del encuentro.

Entre las principales novedades operativas, la directiva del Ídolo ambateño dispuso un operativo de seguridad coordinado para garantizar el orden en los accesos al reducto deportivo.

Con todos los ingredientes listos, Macará y Universidad Católica saltarán al gramado ambateño en busca de una victoria de oro que impulse sus aspiraciones en el certamen nacional.

El pitazo inicial marcará el comienzo de noventa minutos de pura emoción deportiva, donde la efectividad de cara al arco rival dictaminará cuál de las dos instituciones se queda con el botín completo en Tungurahua.