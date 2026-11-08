¡Oro para Ecuador! Patry Valdez se consagra campeón olímpico juvenil en lanzamiento de martillo

Patry Valdez logró una marca de 73, 27 metros en su primer intento para colgarse la medalla de oro en el Dakar 2026.

El atleta ecuatoriano Patry Valdez conquistó la medalla de oro en la final masculina de lanzamiento de martillo durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El deportista tricolor aseguró el triunfo en la pista del Complexe Iba Mar Diop tras marcar un registro de 73,27 metros en su primer intento.

Con esa distancia, Valdez impuso condiciones de principio a fin sobre la fosa de lanzamientos y no pudo ser superado por sus rivales a lo largo de la competencia.

La consagración de Valdez representa la segunda medalla de oro para la delegación ecuatoriana en esta ciudad olímpica juvenil.

La victoria del lanzador de martillo se suma al metal dorado obtenido previamente por la nadadora Elvira Espinosa.

El nuevo campeón olímpico juvenil llega al evento continental como uno de los favoritos de la disciplina, impulsado por sus recientes récords y la presea dorada lograda en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Con este resultado histórico, la bandera ecuatoriana flameó en lo más alto del podio en el certamen multideportivo que se celebra en territorio senegalés.