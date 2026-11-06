Operativos municipales reducen el 40% en homicidios alrededor de centros nocturnos en Quito

Macrooperativos reducen la violencia nocturna en las zonas de entretenimiento de Quito, según estudio.

Los homicidios registrados en los alrededores de bares, discotecas y centros nocturnos de Quito experimentaron una reducción del 40% durante el primer año de ejecución de los macrooperativos municipales.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026 se contabilizaron 45 casos.

La cifra marca una baja considerable frente a los 75 reportados en los doce meses anteriores.

De acuerdo con un estudio del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, sin estas intervenciones se habrían proyectado cerca de 85 homicidios debido a una tendencia alza que logró ser contenida.

La Secretaría de Seguridad el Municipio informó que Quito registra 30 homicidios menos cerca de centros nocturnos en el último año. Municipio de Quito

El sur de la capital lidera la baja de casos

El sur de la capital concentró las disminuciones más marcadas tras la implementación de los controles interinstitucionales.

En la administración zonal Eloy Alfaro los casos cayeron un 60%, al pasar de 35 a 14 muertes violentas.

Por su parte, en Quitumbe la reducción alcanzó el 40%, con una baja de 15 a 9 casos registrados.

Menos crímenes en horario nocturno y con armas de fuego

La efectividad de los operativos se reflejó con mayor fuerza en la franja horaria de mayor vulnerabilidad, comprendida entre las 18:00 y las 06:00.

En este horario, los homicidios pasaron de 64 a 30, lo que representa una disminución del 53%.

Asimismo, los crímenes ejecutados con armas de fuego descendieron de 61 a 35, equivalente a una baja del 43%.

Según iun estudio del Observatorio Metropolitano de Seguridad, los controles a centros nocturnos en Quito logran frenar la violencia y el uso de armas de fuego. Secetraría de Seguridad

Articulación de frentes contra la inseguridad

Desde septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad ha coordinado 170 macrooperativos.

Estas acciones se complementan con cerca de 5 000 operativos ejecutados junto a la Policía Nacional desde agosto de 2023.

Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad, explicó que la estrategia divide funciones clave.

Mientras la Policía y las Fuerzas Armadas combaten el delito y controlan armas, el Municipio ataca la clandestinidad y la irregularidad para devolver la tranquilidad a los espacios públicos.