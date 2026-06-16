Capturan a sospechoso de abandonar dos cuerpos calcinados en Guayaquil

Las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar.

La Policía Nacional informó sobre la captura de un presunto implicado en el caso de los dos cuerpos calcinados hallados la noche del lunes 15 de junio de 2026 en el sector Batallón del Suburbio, en el suroeste de Guayaquil.

Las investigaciones permitieron identificar un vehículo que habría sido utilizado para trasladar y abandonar los cadáveres en la vía pública.

Seguimiento de cámaras permitió ubicar al sospechoso.

APREHENDIMOS PRESUNTO IMPLICADO EN HECHO VIOLENTO



Mediante patrullajes preventivos en el Distrito Portete, #Guayaquil, a través del centro de control y monitoreo de la Policía Nacional, se visualizó un presunto implicado en este delito.



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El rastreo de la Policía: Así cayó el presunto implicado

De acuerdo con información policial, los agentes identificaron un automóvil de color rojo que presuntamente fue utilizado para movilizar los cuerpos hasta la intersección de las calles 40 y pasaje 38.

A través del seguimiento de cámaras de videovigilancia se reconstruyó la ruta del vehículo hasta llegar al sector conocido como La Pista, en el circuito Cisne.

En ese lugar fue aprehendido Douglas David R. L., de 41 años, quien no registra antecedentes penales.

Según las primeras indagaciones, existirían indicios de una posible vinculación con una estructura de delincuencia organizada que opera en la ciudad.

Tras la detención, los uniformados ejecutaron un allanamiento en un inmueble relacionado con el caso.

Durante la intervención se encontró una pistola y siete cartuchos sin percutir, evidencias que fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La hipótesis de la escena secundaria

Uno de los hallazgos más relevantes del caso es que el sitio donde aparecieron los cadáveres no sería la escena principal del crimen.

Los investigadores determinaron que las víctimas fueron encontradas maniatadas y que en el lugar no existían indicios balísticos u otras evidencias que permitan concluir que allí ocurrieron los asesinatos.

Según la información preliminar, la hipótesis principal apunta a que las víctimas habrían sido asesinadas en otro sector, posteriormente incineradas y luego trasladadas hasta el Batallón del Suburbio, donde los cuerpos fueron abandonados para ocultar el lugar original del crimen.

Víctimas aún no han sido identificadas

La Policía estima preliminarmente que se trataría de personas jóvenes, aunque esta información deberá ser confirmada mediante los exámenes forenses y los procesos de identificación legal que continúan en desarrollo.

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades no descartan que el doble crimen esté relacionado con disputas entre grupos de delincuencia organizada.

Sin embargo, recalcaron que todas las líneas investigativas permanecen abiertas hasta esclarecer las circunstancias de este caso que ha generado conmoción en el suroeste de Guayaquil.