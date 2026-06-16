Noboa decreta nuevo estado de excepción en 10 provincias y tres cantones del país

El presidente Daniel Noboadecretó un nuevo estado de excepción focalizado en Ecuador

El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió este 16 de junio de 2026 un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones de Ecuador

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 423 y este estado de excepción estará vigente durante 60 días.

La medida se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha (incluido Quito), Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay.

Noboa decretó estado de excepción en abril de 2026

Además, el decreto incluye a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Con esta decisión, el Gobierno busca enfrentar los problemas de seguridad y el accionar de grupos criminales que operan en distintos puntos del territorio nacional.

¿Qué derechos se suspenden con el estado de excepción?

Con la disposición del Mandatario se suspenden en las 10 provincias y tres cantones los derechos a la inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas la realización de allanamientos inmediatos cuando existan indicios de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o se encuentren armas, municiones, explosivos o drogas.

Por otra parte, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia permitirá la identificación, análisis, recopilación de información para prevenir o neutralizar amenazas.

El Decreto 423 no estipula un toque de queda en las provincias donde rige el estado de excepción, por lo tanto no habrá restricción de movilidad.