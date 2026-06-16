¿Qué es la requisición de bienes que se mantiene en el nuevo estado de excepción de Noboa?

Las Fuerzas Armadas realizarán operaciones de seguridad durante el estado de excepción, que durará 60 días

A través del Decreto Ejecutivo 423, el presidente Daniel Noboa decretó, este martes 16 de junio de 2026, un nuevo estado de excepción en 10 provincias, entre ellas Pichincha, y tres cantones del país.

La medida rige en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los cantones: La Maná en Cotopaxi, Las Naves en Bolívar y La Troncal en Cañar.

En la disposición del Mandatario se dispone la intervención de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, para ejecutar operativos antidelincuenciales.

Además, el Decreto Ejecutivo dispone nuevamente la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito.

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¿Qué es la requisición de bienes en el estado de excepción?

La requisición de bienes significa el Estado puede utilizar temporalmente o disponer de ciertos bienes privados si son necesarios para atender una situación de emergencia, para garantizar la seguridad o el restablecimiento del orden público.

En el caso del estado de excepción se dispone la requisición temporal de bienes que resulten "estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de Policía y Fuerzas Armadas".

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"Las requisiciones se efectuarán únicamente en las provincias y cantones en los que rige el estado de excepción, en casos de extrema necesidad y como último recurso, bajo responsabilidad de las autoridades competentes de la ejecución de esta declaratoria", se detalla en el Decreto.

Posteriormente se debe garantizar la devolución de los bienes a sus propietarios una vez satisfecha la necesidad o al término del estado de excepción. O también se indemnizará de forma equivalente al justo valor del servicio o de los bienes requisados, de acuerdo a cada caso.