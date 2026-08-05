Capturan en Chone a dos mujeres acusadas de extorsionar con USD 7 000 a camaroneros

Dos mujeres fueron aprehendidas en flagrancia en el cantón Chone, provincia de Manabí, por su presunta participación en un caso de extorsión contra productores camaroneros.

El operativo fue informado este miércoles, 5 de agosto, por el ministro del Interior, John Reimberg, quien compartió imágenes de la intervención policial a través de sus redes sociales.

Extorsiones contra camaroneros en Chone

De acuerdo con Reimberg, las sospechosas enviaban mensajes a camaroneros del sector en los que exigían hasta USD 7 000 a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas y la de sus familiares.

"Estas delincuentes extorsionaban a camaroneros del sector mediante mensajes donde pedían hasta USD 7 000 a cambio de no atentar contra sus vidas y familias", escribió el Ministro en su cuenta de X.

En el video difundido por el funcionario se observa el momento en que agentes de la Policía Nacional ingresan a una vivienda para ejecutar el operativo.

Tras la intervención, las dos mujeres fueron detenidas y trasladadas para continuar con el procedimiento correspondiente.

Las detenidas quedaron a órdenes de la justicia

Las dos mujeres fueron aprehendidas en flagrancia y posteriormente puestas a órdenes de las autoridades judiciales, que definirán su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Hasta el momento no se han informado más detalles sobre su identidad o sobre otros posibles involucrados en el caso.