Christian 'diablito' Lara detenido tras presunta participación en intento de robo en la Villaflora

Cámaras captaron el intento de robo a local comercial, en el sector de la Villaflora, en el sur de Quito.

Cuatro personas, entre ellos el exfutbolista ecuatoriano Cristian 'diablito' Lara, fueron detenidos, tras el intento de robo a un local comercial ubicado en el sector de la Villaflora, en el sur de Quito. El hecho se registró la mañana de este martes 7 de abril del 2026.

Un video de seguridad muestra el momento que los sospechosos llegan al lugar en un vehículo color azul, del cual se bajan tres personas e ingresan por la puerta principal, otros tres entran por un aparente garage, mientras el automotor espera sobre la acera.

La policía informó que tras la alerta del ECU-911, personal que patrullaba el sector llegó al lugar y se logró frustrar el robo. Además, aseguraron que se brindó atención médica a las personas que se encontraban en el inmueble.

Entre los indicios las policía decomisó: dos armas de fuego, un minifusil, alimentadores y casquillos. El vehículo ingresará en cadena de custodia, dijo la policía. Mientras el eje investigativo realiza las pericias pertinentes.

La policía también informó que de los cuatro detenidos, tres de ellos registran antecedentes penales por robo y tenencia de armas. En cuanto al exfutbolista, las autoridades indicaron que era quien conducía el vehículo sin placas en el que llegaron los implicados en el delito.

Finalmente, la policía señaló que otras tres personas escaparon por la parte posterior del local, los cuales se movilizaban en otro vehículo que los esperaba a varios metros del lugar.