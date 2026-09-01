Christian 'Diablito' Lara reacciona tras su detención en el sur de Quito

'Diablito' Lara se pronunció en un video que circula en redes sociales.

El exfutbolista ecuatoriano Christian 'Diablito' Lara reaccionó de manera pública tras ser aprehendido la noche de este martes 1 de septiembre de 2026.

Esto durante un operativo de control ejecutado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional en el sector Atahualpa, al sur de Quito.

El momento de la detención quedó registrado en una transmisión en vivo en redes sociales oficiales.

Allí se observó al exdeportista rodeado por agentes policiales mientras conversaba con el ministro del Interior, John Reimberg .

"Fue solo un malentendido"

Tras el procedimiento de verificación, el exfutbolista dio su versión sobre lo ocurrido y aseguró que su situación legal ya fue solventada ante las autoridades judiciales.

"Buenas noches. Estaba en operativos de rutina. Me alegra que estén controlando todo y haciendo las cosas bien. Tuve el honor y el placer de conversar con el señor ministro Reimberg y todo quedó claro. Hoy tuve una audiencia; gracias a Dios todo salió bien y se demostró la inocencia. Solo fue un malentendido porque sí tenía algo registrado ahí, pero revisaron todos los antecedentes. Bendiciones a todos" Christian 'Diablito' Lara, exfutbolista.

La versión de las autoridades

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la intervención se produjo al interior de un bar clandestino.

Además, que el deportista pesaba una orden de captura vigente.

"Ha sido nuevamente detenido por una boleta de no presentación en los juzgados. El exjugador ha sido retirado del lugar. Él manifiesta que sí se ha presentado, pero las boletas se encuentran vigentes". John Reimberg, ministro del Interior.

Antecedente judicial

La boleta judicial responde al proceso que enfrenta Lara desde el pasado 7 de abril de 2026, cuando fue procesada por el presunto delito de robo a un local comercial.

Aunque en primera instancia se le dictó prisión preventiva, su defensa logró que se le otorgaran medidas sustitutivas para defenderse en libertad.

Durante las intervenciones del operativo 'Pandora' en la zona, las fuerzas del orden también decomisaron armas de fuego, armas y licor sin registro sanitario.