Scooter atropella a peatón en Quito y provoca su muerte en la avenida De los Shyris

Un peatón fallece en la av. de los Shyris y Naciones Unidas en un siniestro con un scooter

Un peatón murió tras ser impactado por un scooter eléctrico en la intersección de las avenidas De los Shyris y Naciones Unidas, en el sector de El Batán, en el norte de Quito.

El siniestro provocó el cierre de dos carriles en sentido norte-sur, ejecutado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Peatón murió tras el impacto

El siniestro ocurrió en la avenida de los Shyris y Naciones Unidas, donde un scooter habría impactado a un peatón.

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El golpe le provocó graves heridas en la cabeza y la persona falleció en el sitio, según la información reportada sobre el hecho.

Las circunstancias del siniestro son investigadas. De acuerdo con la información preliminar, el scooter habría circulado

sin respetar las señales de tránsito antes de impactar al peatón.

Cierre vial en la avenida de los Shyris

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre vial generado por el siniestro. La restricción se mantiene en el carril derecho y central de la avenida de los Shyris, en sentido norte-sur.

El cierre afecta la circulación en el sector de El Batán, por lo que los conductores deben tomar precauciones al transitar por la zona mientras se realizan las acciones correspondientes tras el siniestro.