Clara Luz Erazo Cuaspud, una mujer de 67 años, desapareció en Quito el martes 7 de octubre

Clara Luz Erazo Cuaspud, una mujer de 67 años, fue vista por última vez el martes 7 de octubre de 2025, en el sector de Chillogallo, en el sur de Quito. Han pasado siete días sin que se conozca su paradero.

En la página de personas desaparecidas del Ministerio del Interior constan sus rasgos físicos de Clara Luz Erazo. El portal detalla que es delgada, de ojos cafés y cabello canoso. Además, ella mide 145 centímetros y pesa 155 libras.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a esta mujer de la tercera edad.

“Si tienes información sobre la ubicación de Clara Luz Erazo Cuaspud, comunícate de inmediato con las autoridades. Fue vista por última vez el 7 de octubre de 2025 en Chillogallo, en el sur de Quito”, indicó la Fiscalía en sus redes sociales junto a una fotografía de la mujer reportada como desaparecida.

Además, si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, desde 2017 hasta mayo de 2025, 2 408 personas continúan desaparecidas en Ecuador. Las provincias con mayor número de reportes son Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.