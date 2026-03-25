Seis policías en servicio activo con prisión preventiva por realizar falsos operativos

Seis policías en servicio activo irán a prisión preventiva acusados de delitos como robo, tráfico de armas, tráfico de influencias, entre otros, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) este miércoles 25 de marzo del 2026.

Según el Ministerio Público, los detenidos realizaban falsos operativos en los que se llevaban objetos "incautados" y los guardaban en un galpón privado.

Los seis policías fueron detenidos la noche del martes 24 de marzo, luego de que ejecutaron falsos operativos en el sector de Colinas de Alborada, en el norte de Guayaquil.

En el allanamiento las autoridades encontraron sustancias ilícitas, dinero en efectivo, celulares, armas y municiones. Los policías no pudieron justificar su posesión.