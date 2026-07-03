Un bus de pasajeros se volcó en la vía Alóag - Santo Domingo.

Un bus de pasajeros se volcó en la vía Alóag - Santo Domingo la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.

El siniestro se registró en el kilómetro 44 y dejó al bus volcado sobre la calzada mojada.

El bus de la Cooperativa Reina del Camino viajaba con decenas de pasajeros a bordo, quienes resultaron afectados por el volcamiento.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varias personas heridas fuera de la unidad de transporte.

Para atender la emergencia acudieron equipos de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Quito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y GAD de Pichincha.

El parabrisas del us quedó completamente desprendido sobre la calzada.

Por este siniesto se registra fuerte congestión vehicular en la zona. Las autoridades recomiendan circular con precaución ya que la calzada continúa mojada.