AMT hará operativos de control de estado de embriaguez el último fin de semana de agosto

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará operativos de control de estado de embriaguez en Quito el último fin de semana de agosto de 2025.

Los operativos se realizarán por los agentes civiles el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto de 2025. Estos son los sectores que se controlarán:

Av. Amazonas y Zamora

Av. Diego de Vásquez y Mariscal Sucre

Enrique Garcés y Molineros

García Moreno y Padre Luis Garzón

Pradora y av. República

Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde

Av. Maldonado y Cóndor Ñan

Tnt. Hugo Ortiz y Luis Dressel

Av. Mariscal Sucre y Talabera

Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez

Av. Pichincha y Chile

Av. Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón

Av. Maldonado y Susana Letor

Av. Mariscal Sucre y La Ecuatoriana

Velasco Ibarra y Auto. General Ruminahui

Av. Amazonas y Orellana

Av. El Inca y Amazonas

Av. Ilaló y Gribaldo Miño

Av. Ilaló y El Turismo

Geovany Calles y Padre Luis Vaccari

Bahía de Caráquez y Chimborazo

Interoceánica y González Suárez

Panamericana Norte y El Arenal

Av. Simón Bolívar y Los Cóndores

Geovanny Calle y Cipreses

Sanciones

Las sanciones por conducir en estado de embriaguez están estipuladas en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Las sanciones se fijan según el grado de alcohol en sangre:

+0.3gr-0.8gr: Multa de un Salario Básico Unificado, cinco días de prisión, cinco puntos menos a la licencia y retención del vehículo por 24 horas.

Multa de dos Salarios Básicos Unificados, quince días de prisión, 10 puntos menos a la licencia y retención del vehículo por 24 horas.

Multa de tres Salarios Básicos Unificados, 30 días de prisión y retención del vehículo por 24 horas.

En el caso de los conductores de transporte público el máximo tolerado es de 0.1gr.. Caso contrario se ordenarán 90 días de prisión, 30 puntos menos a la licencia, retención del vehículo por 24 horas y suspensión de la licencia de conducir.