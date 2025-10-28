'No quiere ir a la universidad'; conmoción por brutal agresión a joven durante asalto en Quito

"Lloró y lloró. No quiere ir a la universidad". Así relató la madre de la víctima las secuelas que dejó un brutal asalto en una joven. El hecho ocurrió en el barrio El Edén, norte de Quito.

La universitaria caminaba por esta zona cuando dos hombres armados, que se movilizaban en una moto, empezaron a perseguirla. La víctima empezó a correr, pero los asaltantes la derribaron y empezaron a golpearla.

Este acto violento quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa como empiezan a perseguirla. Uno de ellos se bajó de la moto, la tomó de la espalda y con fuerza le arrojó a la calles. Después empezó a propinarle patazos en la cabeza, estómago y otras partes del cuerpo, por al menos seis ocasiones.

"Me la dejaron tirada. Fue todo tan rápido. Los vecinos se querían meter, pero a lo que vieron la pistola y obviamente nadie se iba meter", señaló la madre de la víctima conmocionada y preocupada por el asalto.

La mujer también confirmó a Teleamazonas que su hija sufrió heridas en su cabeza y rostro producto de la brutal agresión. Además, actualmente tiene secuelas psicológicas que le impiden desarrollar sus actividades.

"Yo le digo: 'No mami, tienes que seguir adelante. Estás viva que es lo más importante", señaló la madre.

No obstante, este no sería el único asalto perpetrado por motorizados en el barrio El Edén. Días después, cámaras de seguridad registraron captaron a dos hombres en una moto interceptando a una pareja para robarle sus pertenencias.

Los moradores denuncian que los patrullajes no son constantes y piden que se incremente la seguridad y tiempos de respuestas tras los asaltos. Mientras que la Policía indica que el caso se encuentra en investigación e insta a la ciudadanía a trabar en conjunto a través de chats y unidades comunitarias.