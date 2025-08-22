Triple crimen en Guayaquil la madrugada de este viernes 21 de agosto; dos menores detenidos

Tres personas fueron asesinadas y dos resultaron heridas durante una fiesta en Guayaquil.

Un triple crimen se registró la madrugada de este viernes 22 de agosto del 2025 en la Cooperativa Juan Montalvo, en el noroeste de Guayaquil. El ataque armado dejó también dos personas heridas informó la Policía Nacional.

Tres hombres fueron asesinados mientras celebraban un cumpleaños en una vivienda del sector. A la madrugada, un hombre encapuchado ingresó a la casa y empezó a disparar en contra de los asistentes.

Los fallecidos fueron identificados como José Wilberto R., Libaldo Antonio S., de 35 años y Luis Gustavo R., de 36 años, de acuerdo con el parte policial. Dos murieron al instante, mientras que la tercera víctima falleció en el hospital. Los cuerpos fueron levantados por personal de Medicina Legal y trasladados hacia la morgue.

Además, dos personas más resultaron heridas y reciben atención especializada en el hospital monte Sinaí, en el noroeste del puerto principal. Se trata de un hombre de 40 años y otro de 63 años.

Tras el ataque armado, la Policía Nacional realizó una intervención en la zona y ejecutó un allanamiento en una vivienda. Allí se detuvo a dos jóvenes de 16 y 17 años, como los principales sospechosos del hecho violento.

En la vivienda se encontró cinco alimentadora, tres motocicletas y municiones. Los dos fueron trasladados al Cuartel Modelo para los trámites y las denuncias pertinentes.