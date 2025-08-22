Esto se sabe del asesinato de un periodista; su cuerpo se halló al interior de su casa en Guayaquil

El cuerpo de Ramos fue hallado al interior de su domicilio en Guayaquil.

El periodista guayaquileño, Xavier Ramos, fue hallado sin vida al interior de su domicilio la noche del jueves 21 de agosto del 2025. Según las autoridades el cuerpo tenía heridas de arma blanca, por lo que se presume que fue asesinado.

El comunicador de 47 años no acudió a trabajar y no respondía mensajes ni llamadas, lo que despertó alarma entre sus familiares y amigos. La Policía Nacional ingresó a su domicilio, ubicado en La Alborada, y halló el cuerpo de Ramos.

Agentes de Criminalística y de la Dinased hicieron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue para los trámites pertinentes. Los uniformados también levantaron indicios en el domicilio para avanzar con las investigaciones.

El mayor de la Policía Nacional, Gino Zanzzi, confirmó que el cuerpo de la víctima presentaba al menos cuatro heridas por arma blanca. El oficial añadió que, de acuerdo a reportes preliminares, el crimen habría ocurrido en horas de la madrugada o en la mañana

Este trágico crimen, que deja consternada a la comunidad periodística, se suma a la creciente ola de violencia que azota la Zona 8. Las autoridades investigan el ataque.

La Secretaría General de Comunicación expresó sus condolencias a su familia y amigos a través de un comunicado en redes sociales.