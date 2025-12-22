Conmoción en Durán: esto se saber de la nueva masacre a una familia que dejó cinco fallecidos

Durán volvió a ser escenario de una masacre en contra de una familia la noche del domingo 21 de diciembre del 2025. Según el reporte de la Policía Nacional cinco personas murieron asesinadas al interior de una vivienda en la cooperativa 5 de junio en Durán. Cuatro eran integrantes de una misma familia.

Por versiones de testigos, un grupo de sicarios irrumpió en el inmueble y abrió fuego de manera indiscriminada. Las víctimas fueron el propietario de la casa, su cuñada, su hija, su yerno y una vecina de 14 años que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con versiones recogidas en el sitio, las personas se encontraban conversando y escuchando música en el ingreso de la vivienda cuando fueron sorprendidas por los atacantes.

Este lunes 22 de diciembre, la Policía Nacional se desplegó en el lugar realizando pericias en la escena del crimen y recabando información para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Los cuerpos de las víctimas fueron traslados a la morgue y después de los informes se tiene previsto que se realice los funerales.