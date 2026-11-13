Cuatro detenidos y un camal clandestino desmantelado durante operativo en Cuenca

Más de 300 policías y militares participaron en un operativo en el sector Morocho Quigua, al sur de Cuenca, este 13 de noviembre de 2026.

Un operativo del Bloque de Seguridad dejó cuatro personas detenidas y un camal clandestino clausurado, este viernes 13 de noviembre de 2026, en el sector Morocho Quigua, al sur de Cuenca, provincia de Azuay.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que más de 300 policías y militares participaron en varios allanamientos ejecutados desde la madrugada.

Durante las intervenciones, los uniformados encontraron armas de fuego artesanales, sustancias sujetas a fiscalización, motocicletas y vehículos reportados como robados.

Encuentran 15 animales en un camal clandestino

Uno de los principales hallazgos fue un establecimiento donde presuntamente se sacrificaban animales robados.

Las autoridades recuperaron 15 animales y clausuraron el camal clandestino, como parte de las investigaciones contra el robo de ganado, conocido como abigeato.

Según Reimberg, las operaciones también buscan combatir el tráfico de drogas y el robo de vehículos en esta zona de Cuenca.

Reimberg destaca intervención del Bloque de Seguridad

El ministro señaló que Morocho Quigua era considerado un sector de difícil acceso para las fuerzas del orden.

"No hay lugar en el país donde el Bloque de Seguridad no lo pueda hacer." John Reimberg, ministro del Interior.

Las cuatro personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. Hasta el momento, no se han informado las medidas judiciales adoptadas contra ellas.