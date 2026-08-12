Cuatro personas fueron asesinadas al interior de su vivienda en Guayaquil 

Cuatro hombres fueron asesinados en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil.

Una nueva masacre se registró durante la madrugada de este martes 12 de agosto de 2026 en Guayaquil. Cuatro hombres fueron asesinados dentro de una vivienda ubicada en la Cooperativa 12 de Octubre, en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil-

Se conoce que un grupo de hombres armados llegó al inmueble en tres vehículos y habría ingresado por la fuerza. Los sospechosos vestían prendas similares a las utilizadas por agentes de la Policía Nacional, según versiones recogidas tras el ataque.

Sin embargo, Walter Villarroel, comandante de policía de la Zona 8 negó que los atacantes hayan utilizado uniformes de la instutición.

Una vez dentro de la vivienda, los agresores se habrían dirigido directamente hacia las habitaciones donde se encontraban las víctimas. Posteriormente, las reunieron en la sala y les dispararon.

Tres de las cuatro víctimas fueron identificadas como:

Ronald Franco (20 años)

Alberto Castro (19 años)

Antonhy Zambrano (23 años)

Vecinos escucharon decenas de disparos

Habitantes de la zona relataron que durante el ataque se escucharon al menos 40 detonaciones. El grupo armado habría llegado hasta el inmueble en una camioneta, un automóvil y una motocicleta, según información preliminar.

Las víctimas tendrían edades comprendidas entre los 19 y 23 años, de acuerdo con los primeros reportes sobre el crimen. La vivienda, además, habría sido alquilada por los jóvenes apenas unos meses antes del ataque.

Criminalística investiga el crimen

Después de la masacre, personal de Criminalística y Medicina Legal se trasladó hasta la Cooperativa 12 de Octubre para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar indicios en la escena.

Las evidencias recogidas serán incorporadas a la investigación para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer el móvil del crimen.