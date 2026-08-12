Elizabeth Núñez, vocalista de Tierra Canela, envía emotivo mensaje tras muerte de su madre

Elizabet Nuñez, junto a su madre Giomara Núñez, quien falleció en un siniestro de tránsito este miércoles.

"Hoy con lágrimas en los ojos despido a mi mejor amiga". Ellizabeth Nuñez, vocalista de la agrupación Tierra Canela e hija del artista ecuatoriano Mauricio Núñez, del Dúo Hermanos Núñez, se despidió de su madre Giomara Lozada.

Lozada falleció en un siniestro de tránsito la madrugada de este miércoles 12 de agosto del 2026 en la vía Santo Domingo - Quinindé. Mauricio Núñez y sus dos hijos menores de edad se encuentran en estado crítico.

La integrante de Tierra Canela expresó su dolor por la pérdida y pidió a sus seguidores acompañar a su familia con oraciones.

En su despedida, recordó a Giomara como una mujer fundamental en su vida y destacó el papel que tuvo como madre y amiga.

“Hoy con lágrimas en los ojos despido a mi mejor amiga, la persona que luchó con uñas y dientes por vernos siempre felices”, escribió Elizabeth.

Tierra Canela emitió un comunicado

La agrupación Tierra Canela también reaccionó a la tragedia mediante un comunicado publicado este 12 de agosto.

La banda expresó sus condolencias a Elizabeth Núñez y al resto de la familia por la muerte de Giomara Lozada. Además, pidió a sus seguidores mantener la fe y acompañar con oraciones a Mauricio Núñez y sus hijos, quienes resultaron gravemente heridos.

El accidente ocurrió mientras Mauricio viajaba junto a su familia por la vía Santo Domingo-Quinindé. De acuerdo con la información proporcionada por sus allegados, la familia se movilizaba durante un viaje.