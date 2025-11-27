Los cuerpos de dos empleados de Petroecuador fueron hallados en una fosa en Sucumbíos

Los cuerpos de dos trabajadores de la empresa estatal Petroecuador fueron encontrados en una fosa ubicada en una zona rural del cantón Shushufindi, en Sucumbíos. Los cuerpos estaban enterrados y según el reporte policial estaban en una fosa y presentaban múltiples heridas por arma blanca.

La Policía Nacional informó que la primera alerta fue por una denuncia anónima. Allí se alertó que en la vía a San Pablo existía una fosa. Agentes se trasladaron al sitio y realizaron excavaciones. Allí descubrieron dos cuerpos masculinos.

Según la Policía desde la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre del 2025, un agricultor estaba buscando a uno de sus caballos en la parroquia San Roque y, a 300 metros de la carretera, percibió un olor nauseabundo en una zona pantanosa.

Esa fue una pista clave para dar con la ubicación de los dos cuerpos. Después de la intervención policial se confirmó que ambos cadáveres eran de dos empleados de Petroecuador. Ellos se desempeñaban como operadores de estaciones de captación de gas.

El jefe de la Policía en Shushufindi, Juan Carlos Espín, detalló que, el miércoles 19 de noviembre, los dos empleados fueron secuestrados en el sector de la 7 de julio “Estábamos haciendo los trabajos investigativos que corresponden para en primera instancia dar con la ubicación de los ciudadanos reportados como desaparecidos”, mencionó Espín.

Producto de esas pericias, se logró detener a dos personas. También, los agentes encontraron un taxi en el que posiblemente fueron secuestrados. De igual manera, se recuperó el vehículo de las víctimas.

Según la Policía, los cadáveres fueron llevados a la morgue de Shushufindi, donde se verificó la identidad de las víctimas: Edwin Leonardo L. O., de 34 años, y Pastor Antonio A. P., de 39 años. La empresa estatal Petroecuador emitió un comunicado con una condolencia a los familiares de las víctimas.