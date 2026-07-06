Triplets Ghetto Kids estrena video bailando en la Mitad del Mundo en su paso por Ecuador

Los virales Ghetto Kids deslumbran con un nuevo video grabado en la Mitad del Mundo

La agrupación infantil ugandesa Triplets Ghetto Kids presentó este lunes 6 de julio de 2026 un video grabado en el monumento a la Mitad del Mundo, en Quito.

La producción forma parte de su paso por Ecuador antes de viajar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde participarán como invitados especiales.

Los integrantes del grupo compartieron el estreno a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a los ecuatorianos. "¡Hola Ecuador! ¡Estamos bailando en la Ciudad Mitad del Mundo! 🌎 ¡Vamos!", escribieron en su cuenta de X para invitar a sus seguidores a ver el video publicado en YouTube.

HELLO ECUADOR 🇪🇨

We Are Dancing at the Cuidad Mitad Del Mundo (Middle of the World) 🌎 Lets go!

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Drop those Flags in the Comments ⬇️

-#inspireghettokids #ghettokids #ecuador #dance #makinglifebetterthroughdance pic.twitter.com/FCTG8A0gC4 — Triplets Ghetto Kids (@ghettokidstfug) July 6, 2026

Triplets Ghetto Kids graba un video en la Mitad del Mundo

El videoclip muestra a los ocho niños desplegando una coreografía al ritmo de música africana frente al emblemático monumento de la Mitad del Mundo, uno de los principales atractivos turísticos del país.

La producción combina baile y referencias al paso del grupo por Ecuador con la Mitad del Mundo como escenario para la agrupación.

El estreno se realizó a las 13:00 y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde seguidores ecuatorianos y de otros países reaccionaron a la presentación del grupo en uno de los lugares más representativos de Quito.

Rumbo a la final del Mundial 2026 junto a Shakira

La visita de Triplets Ghetto Kids a Ecuador forma parte de su recorrido previo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La agrupación fue invitada por la cantante colombiana Shakira para participar en la presentación del tema oficial del Mundial, "Dai Dai", durante la ceremonia de clausura del torneo.

Los jóvenes bailarines alcanzaron reconocimiento internacional por sus coreografías difundidas en redes sociales y por sus presentaciones en distintos escenarios alrededor del mundo.

Su paso por Ecuador suma un nuevo destino a esa trayectoria, con la Mitad del Mundo como escenario de una producción que conecta la cultura africana con uno de los lugares más emblemáticos del país.