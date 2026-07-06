Asesinan a funcionario municipal en bus de Portoviejo

Un funcionario municipal de Portoviejo fue asesinado mientras viajaba en un bus intercantonal.

Un funcionario municipal de Portoviejo, provincia de Manabí, fue asesinado este lunes 6 de julio de 2026 en un bus.

El funcionario, identificado como Yandri Valdiviezo, fue asesinado mientras se movilizaba en un bus intercantonal hacia su oficina.

El hombre se desempeñaba como la Dirección de Seguridad y Control Territorial del Municipio de Portoviejo.

El crimen se registró alrededor de las 09:50 en el tramo de la avenida 15 de Abril, poco antes del edificio donde funciona el Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados abordaron la unidad y dispararon en repetidas ocasiones a Valdiviezo.

El hombre murió dentro de la unidad de transporte por la gravedad de sus heridas.

Personal de la Policía Nacional acudió al sitio y acordonó la zona. El bus quedó detenido en el sitio mientras se levantaba el cadáver del funcionario.

Las autoridades no han dado detalles del crimen. Mientras tanto, se investigan las causas y se busca a los responsables.

Valdiviezo es el segundo funcionario municipal asesinado en menos de una semana.

El 2 de julio fue asesinado un funcionario de la alcaldía de Manta justo al pie de su oficina.

La provincia de Manabí permanece bajo estado de excepción desde el 16 de junio de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa lo decretó por 60 días.

Esa provincia es una de las más golpeadas por la violencia. Solo en los primeros cuatro meses del año superó las 300 muertes violentas.