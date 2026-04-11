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Seguridad

FF.AA. desmantelan fábrica clandestina de medicinas en Guayaquil

La estructura estaría relacionada con el Grupo de Delincuencia Organizada Los Carniceros. 

Intervención de las FF.AA. durante operativo

Cortesía 

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

11 abr 2026 - 16:50

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Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) realizaron un operativo en Bastión Popular y Mapasingue, en Guayaquil. En el sector desmantelaron una instalación clandestina donde se elaboraba, almacenaba y falsificaba fármacos.

Según la información, durante la intervención se incautaron kilos de cápsulas, tabletas, e insumos químicos, además de presuntos productos adulterados listos para su procesamiento y distribución.

También se decomisaron más de 20 máquinas y equipos industriales, entre prensadoras, tableteadoras, encapsuladoras, secadoras y compresores, así como 4 dispositivos móviles.

Estructura estaría relacionada a GDO Los Carniceros

Como parte de la operación fueron aprehendidas cuatro personas, mientras que dos menores de edad quedaron bajo el procedimiento correspondiente.

La información preliminar señala que esta estructura estaría vinculada al financiamiento de redes criminales asociadas al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Carniceros.

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