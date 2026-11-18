Incautan más de 10 000 cigarrillos y artículos esotéricos en Quito

La Policía decomisó mercadería valorada en USD 12 360 en Quito, durante un operativo denominado Cero Impunidad 37502 detallado este miércoles 18 de noviembre del 2026.

Entre los productos encontrados constan artículos esotéricos y miles de cigarrillos que presentaban irregularidades sanitarias y de procedencia.

Según la información policial, durante el operativo se decomisaron 406 productos esotéricos y 10 700 cigarrillos.

La mercancía fue retenida debido a que no cumplía con las condiciones sanitarias o no tenía una procedencia justificada.

Mercadería valorada en más de USD 12 000

El valor total de los productos decomisados asciende a USD 12.360, de acuerdo con el reporte de la Policía.

La institución no detalló el sector de Quito donde se realizó el operativo ni si hubo personas detenidas por este caso.