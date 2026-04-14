Más de 15 mil cervezas de contrabando fueron decomisadas en Quito

Miles de cervezas fueron sacadas del mercado ilegal en la capital

Más de 15 000 cervezas de contrabando fueron decomisadas en Quito. Así lo informó Aduana del Ecuador (Senae), este martes 14 de abril de 2026.

"El trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia Aduanera permitió detectar y aprehender más de 15 000 cervezas que circulaban sin respaldo legal", señaló la entidad.

El hallazgo de la mercadería ilegal ocurrió en Guayabamba, a las 13:30 del 11 de abril de 2026. En el operativo de control se hallaron 639 cajas con 15 336 botellas de diferentes marcas.

Senae impide ingreso de más de 6 000 cervezas de origen extranjero

Según el Senae, el valor de la mercancía incautada alcanza aproximadamente los 30 672 dólares. Las cervezas se contrabando se encontraban en un vehículo particular.

Todo el licor fue decomisado, pues según la Aduana no había documentación que justifique su legal tenencia y movilización.