Persecución y cruce de balas tras robo a empresa de seguridad en Guayaquil este miércoles

Persecución y cuce de balas entre miembros de la Policía Nacional y presuntos delincuentes se registró la mañana de este miércoles 7 de octubre de 2026 en la vía Perimetral a la altura de Socio Vivienda, en Guayaquil.

Las acciones empezaron en la madrugada, un grupo de hombres armados habrían robado 42 armas y dinero de una empresa de seguridad ubicada en el sector de La Kennedy, en el norte del Puertos Principal.

La Policía, al conocer el hecho delictivo, inició una persecución a los sospechosos quienes se movilizaban en una camioneta negra. Al llegar al sector de Socio Vivienda, ingresaron por la calle Chucho Benítez, por un momento los uniformados perdieron su rastro.

Sin embargo, al girar por la vía Casuarina, las cámaras de seguridad volvieron a detectar a la camioneta y en su salida a la vía Perimetral, en sentido norte-sur, los sospechosos fueron impactados por una camioneta de la Policía Nacional. Esto ocurrió a la altura del Grupo de Operaciones y Rescate (GOE).

De forma preliminar se conoció que dos personas fueron aprehendidas y las otras huyeron del lugar luego de un enfrentamiento armado con la Policía.

Serían entre seis y ocho sospechosos que se movilizaban en el automotor y que vestían con chompas similares a la de la policía y militares.

La Policía detalló que 12 de las 42 armas sustraídas serían no letales, y que en la camioneta se encontró un ariete policial, que es usado por las autoridades para abrir puertas en operativos policiales.

Los impactos de bala quedaron en varias partes de la camioneta, además de los daños ocasionados por el choque.